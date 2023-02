Juventus en Sporting met ruime uitzege door in Europa League

Naast Sevilla, dat PSV van zich afschudde, hebben ook Juventus, Sporting Portugal en Bayer Leverkusen zich voor de achtste finales van de Europa League geplaatst.

Juventus was thuis niet verder gekomen dan 1-1 tegen FC Nantes, maar kende in Frankrijk een vliegende start door een vroeg doelpunt van Angél di María, die de bal vanaf de punt van het strafschopgebied op oogstrelende wijze de verre hoek inkrulde.

In de twintigste minuut kreeg de op de grond zittende Micolas Pallois de bal tegen de arm, mocht Di María vanaf elf meter de 0-2 maken en moest de thuisploeg met tien man verder. De Italianen speelden het duel met de handrem erop uit, maar prikten er nog wel een doelpuntje bij: 0-3.

Ook Sporting wint uitduel

FC Midtjylland was vorige week dicht bij een uitzege op Sporting Portugal, maar kreeg in de extra tijd toch nog de 1-1 om de oren. De kwelgeest Sebastián Coates van toen deed er in de return nog een schepje bovenop door in de 21ste minuut de 0-1 te laten aantekenen, een treffer waarbij ook Jeremiah St. Juste een rolletje speelde.