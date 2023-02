Bijzondere militaire foto's uit 1865: 'Wekt historie tot leven'

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft een bijzonder fotoalbum met onder meer legeroefeningen uit Utrecht ontvangen. De foto's uit de jaren 1865 en 1866, worden nu gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor het publiek. "We krijgen regelmatig veel materiaal uit de tijd van de dekolonisatieoorlog, de mobilisatietijd, of nog later, de periode in Libanon. Maar albums uit 1865 hebben we nog nooit eerder meegemaakt", zegt Erwin Rossmeisl, hoofd acquisitie van het NIMH.

De recente schenking is om meerdere reden bijzonder, zegt de acquisiteur. "Fotografie stond nog in de kinderschoenen. In 1850 verschenen de eerste foto's. In Nederland was dat tussen 1855 en 1860 mondjesmaat, maar dat is porttretfotografie. Foto's van oefeningen hebben we nog nooit eerder gezien." Wat foto's uit het album:

Rossmeisl vindt dat de beelden een heel indringend inzicht geven. "Als je de foto's bekijkt, komt het heel dichtbij. Het wekt militaire historie tot leven. Er worden veel praktische oefeningen gedaan, zoals het vuren van een kanon en het aanleggen van stellingen." Een ander voorbeeld is een groepsfoto waarop een zogenoemde marketenster te zien. "Dat was een typisch 19e eeuws fenomeen. Een dame die met de troepen meetrekt en ze voorziet van drank en spijs. De steun en toeverlaat van de eenheid", zegt Rossmeisl. "Ze worden gekenmerkt door het typische vaatje brandewijn." Daarnaast is de compositie van veel van de foto's ook uniek, zegt Rossmeisl. "Het zijn heel ongedwongen foto's. In die tijd werden vooral studiofoto's gemaakt, met een militair die stijf in de camera kijkt. Dat is hier niet zo."