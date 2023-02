Filmproducent Harvey Weinstein veroordeeld tot 16 jaar cel voor verkrachting

De voormalige Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein is tot 16 jaar cel veroordeeld voor verkrachting van een vrouw in een hotel in Los Angeles. Weinstein werd in 2020 al tot 23 jaar cel veroordeeld voor seksuele misdrijven.

De verkrachting vond plaats in februari 2013. Het slachtoffer is een voormalig model en actrice, die in de rechtbank de schuilnaam Jane Doe 1 kreeg.

Weinstein werd veroordeeld in een rechtszaal in Los Angeles, waar een jury hem in december schuldig had bevonden. Weinstein, de machtige mede-oprichter van filmproductiehuis Miramax Film, zal de straf uitzitten na de eerdere gevangenisstraf van 23 jaar voor een veroordeling voor seksueel geweld in New York.

De 70-jarige Weinstein, die eerder met een rollator en in een rolstoel bij rechtszaken verscheen, zal gezien zijn leeftijd en slechte gezondheid zeer waarschijnlijk de rest van zijn leven in de gevangenis doorbrengen, melden Amerikaanse media.

Begin van MeToo-beweging

De Hollywood-producent werd in het najaar van 2017 door diverse actrices beschuldigd van seksueel geweld. The New York Times en tijdschrift The New Yorker brachten de aantijgingen van onder anderen actrices Rose McGowan en Ashley Judd als eerste naar voren.

Daarna kwamen tientallen andere vrouwen, onder wie Gwyneth Paltrow en Angelina Jolie, naar buiten met verhalen over seksueel overschrijdend gedrag door Weinstein.

De onthullingen leidden op sociale media tot wat bekend is komen te staan als de MeToo-beweging. Vrouwen deelden maandenlang in groten getale hun ervaringen met seksueel wangedrag door (machtige) mannen.