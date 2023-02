Europees mirakel PSV blijft uit, ondanks late zege op Sevilla

Voor PSV is de tussenronde van de Europa League het eindstation gebleken. Sevilla toonde zich over twee duels te sterk en plaatste zich voor de achtste finales. In het Philips Stadion eindigde het treffen in 2-0 door late doelpunten van Luuk de Jong en Fábio Silva. 'Remontada', een Spaans woord voor een comeback van jewelste, werd deze week maar weer eens van stal gehaald. Niet zo gek, gezien de 3-0 nederlaag in Sevilla, waardoor het Europese avontuur van PSV als een nachtkaars uit leek te gaan. De van ziekte herstelde trainer Ruud van Nistelrooij hield in aanloop naar de return logischerwijs de moed erin, maar ook hij besefte maar al te goed dat PSV donderdagavond een wonder nodig zou hebben om de laatste zestien te bereiken.

Ruud van Nistelrooij - ANP

En hoewel PSV volgens hem in Spanje 'de beste eerste helft van het seizoen' speelde, leverde dat onder de streep bitter weinig op. Geen enkele Nederlandse club slaagde er bovendien in om een achterstand van drie doelpunten goed te maken. Hoe goed de bedoelingen in het Philips Stadion ook waren van de thuisploeg, de zo gewenste snelle eerste treffer bleef uit. Het publiek scandeerde meteen het welbekende 'alles of niets', maar van opwinding binnen de lijnen was nauwelijks sprake. In de beginfase kon Luuk de Jong zijn hoofd niet goed tegen een voorzet van Johan Bakayoko zetten. Daarmee hield het wat PSV betreft wel op. Omdat ook het achteroverleunende Sevilla weinig klaarspeelde, zagen de aanwezige fans een gezapige eerste helft.

Bakayoko is niet van de bal te krijgen - ANP

Van Nistelrooij, die achterin de voorkeur gaf aan André Ramalho en Phillipp Mwene boven Armando Obispo en Jordan Teze, moest halverwege een list verzinnen. Hij stuurde dezelfde elf het veld in, ondanks het feit dat PSV voor rust geen echte kans wist te creëren. De Andalusiërs deden dat kort na het begin van de tweede helft wel. Uit een steekbal van Bryan Gil stuitte spits Youssef En-Nesyri op de alerte doelman Walter Benítez. De Jong kopte aan de overzijde uit een voorzet van Mwene via het achterhoofd van Tanguy Nianzou naast. Eerste wissels Na ruim een uur voerde Van Nistelrooij zijn eerste wissels door. Nieuweling Fábio Silva en Mauro Júnior vervingen Patrick van Aanholt en Érick Gutiérrez. De nog niet geheel wedstrijdfitte Ibrahim Sangaré bleef op de bank. PSV kon echter tot de slotfase geen vuist maken tegen Sevilla, dat in 2006 in Eindhoven de toenmalige UEFA Cup ten koste van Middlesbrough veroverde. Nu was Brabant de huidige nummer twaalf van Spanje wederom goed gezind. Knal op de lat Sevilla had zelfs kunnen scoren, maar Ivan Rakitic knalde de bal eerst op de lat en zag kort daarop een inzet naast gaan. Aan de overzijde pareerde Marko Dmitrovic, vervanger van de op het laatste moment afgehaakte Yassine Bounou, een poging van Bakayoko. Met iets minder dan een kwartier op de klok viel dan toch de 1-0, nadat de ijverige De Jong de bal door de benen van Dmitrovic had gefrommeld. Het gaf de burger moed en de 2-0 van diezelfde De Jong zette het Philips Stadion in vuur en vlam. Omdat aangever Silva in de opgezette aanval echter buitenspel stond, ging er een streep door de goal.

De Jong schreeuwt het uit na de 1-0 - ANP

Sevilla kwam zo met de schrik vrij en bleef in het restant moeizaam overeind, ook al incasseerde het diep in blessuretijd nog de 2-0 van Silva. Scheidsrechter Daniele Orsato gaf Mauro Júnior na het laatste fluitsignaal nog rood wegens protesteren. Zo kwam er een wrang einde aan het Europese avontuur van PSV, dat na de uitschakeling in de play-offs van de Champions League tegen Rangers FC een vervolg kreeg in de Europa League, met een thuiszege op Arsenal als hoogtepunt. Voor het geëlimineerde PSV resteert in de komende maanden vooral de strijd om de landstitel, met zondag direct een belangrijke thuiswedstrijd tegen FC Twente. Opnieuw puntenverlies, zoals tegen FC Utrecht, kan de huidige nummer vier van de eredivisie zich absoluut niet permitteren.

Xavi Simons in duel met Alex Telles - ANP