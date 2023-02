OMT: grootschalig testen op corona niet meer nodig, ziekte 'hoort erbij'

Als het aan het Outbreak Management Team (OMT) ligt, hoeft er niet grootschalig meer getest te worden op het coronavirus. Het OMT adviseert om de GGD-teststraten verder af te schalen. Het kabinet moet de knoop nog doorhakken, maar de verwachting is dat het advies wordt overgenomen.

In het nieuwste advies van het OMT aan het kabinet staat dat Nederland wat betreft de omikronvariant (en subvarianten) van het coronavirus in de zogenoemde endemische fase zit. Dat betekent dat het virus sluimerend in de samenleving aanwezig is. Van een pandemie is geen sprake meer.

Daarom moeten de maatregelen tegen het coronavirus volgens het OMT worden aangepast. Voor corona kunnen de "generieke adviezen" gelden die ook van toepassing zijn op andere luchtweginfecties. Dat zijn de algemene adviezen over handen wassen, niezen in de elleboog en thuisblijven als je ziek bent.

Zorgmedewerkers hoeven in principe geen mondneusmasker meer te dragen als ze binnen 1,5 meter van een patiënt komen, stelt het OMT. Toch kan dat wel verstandig zijn voor zorgmedewerkers en mantelzorgers als ze met patiënten werken die ernstig ziek kunnen worden van corona of een andere luchtweginfectie.