Recordinternational Ramos niet meer nodig bij Spanje: 'Voetbal niet altijd eerlijk'

Sergio Ramos (36) beëindigt, noodgedwongen, per direct zijn interlandcarrière bij het Spaanse nationale elftal. Dat laat de verdediger van Paris Saint-Germain weten in een emotioneel betoog op Twitter, waarin hij duidelijk maakt dat het niet zijn eigen keuze is, maar die van de nieuwe bondscoach Luis de la Fuente.

Ramos speelde maar liefst 180 interlands voor Spanje en won drie grote prijzen met zijn land, het EK in 2008, het WK in 2010 en het EK in 2012.

Prijzenregen

Ramos laat weten de beslissing niet te begrijpen: "Ik vind echt dat ik zelf het einde zou moeten kiezen, en niet dat ik moet stoppen om mijn leeftijd. Dat is maar een getal. Helaas is voetbal niet altijd eerlijk."

Ramos werd jarenlang tot een van de beste verdedigers ter wereld gerekend, en was in die tijd dan ook onbetwist basisspeler bij zowel zijn club Real Madrid als zijn land. Hij won alles wat er te winnen valt, maar na zijn overgang naar Parijs in 2021 en blessureleed werd hij onder de vorige bondscoach, Luis Enrique, steeds minder opgeroepen.