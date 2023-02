22-voudig international Willems tekent bij degradatiekandidaat FC Groningen

Jetro Willems heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij FC Groningen. De 28-jarige linksachter trainde al een week mee bij de eredivisionist die in degradatienood verkeert.

De 28-jarige Willems, die in 2016 zijn 22ste en laatste interland speelde, had dit seizoen geen club. Hij kwam vorig seizoen nog uit voor SpVgg Greuther Fürth in de Duitse competitie. Eerder was hij actief bij Sparta, PSV, Eintracht Frankfurt en Newcastle United.

Kampioen met PSV

De Rotterdammer maakte op jonge leeftijd naam bij Sparta en verdiende daar op zijn zeventiende een transfer naar PSV aan. Een jaar later al was hij basisspeler in Oranje op het teleurstellend verlopen EK van 2012 in Oekraïne en Polen.

Willems werd met PSV, war hij zes jaar onder contract stond, twee keer kampioen en veroverde in 2018 met Frankfurt de Duitse beker.