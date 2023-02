Supermarkten stoppen met wegwerpzakjes voor groente en fruit

Supermarkten Lidl, Jumbo, Plus en Aldi stoppen dit jaar met de gratis plastic en papieren zakjes voor groenten en fruit. Klanten kunnen in plaats daarvan zakjes kopen die hergebruikt kunnen worden.

Dit besluit is onderdeel van het zogenoemde Plastic Pact NL. Dat is een samenwerkingsverband van supermarkten, de overheid en bedrijven in de kunststofsector die hebben afgesproken om het gebruik van plastic terug te dringen. Albert Heijn deed de wegwerpzakjes vorig jaar al in de ban.

"De consument moet er zo snel mogelijk aan wennen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk supermarktketens meedoen", zegt Carlijn Röell, directeur van het Plastic Pact NL.

Door de zakjes in de ban te doen, verwachten de supermarkten ongeveer 126 miljoen plastic zakjes en 10 miljoen papieren zakjes per jaar te besparen.

Groeten en fruit los verkopen

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Heijnen hoopt dat andere supermarkten ook stoppen met de wegwerpzakjes. "Hoe minder afval we met zijn allen in de keten brengen, hoe minder we uiteindelijk moeten verwerken. Ik omarm daarom dit initiatief van Nederlandse supermarkten."

Milieuorganisatie Natuur & Milieu zegt in een reactie tegen persbureau ANP dat het wil dat de supermarkten nog een stap verdergaan. De organisatie vindt het stoppen met wegwerpzakjes "een mooie stap", maar wijst erop dat supermarkten wel doorgaan met de verkoop van groente en fruit dat is voorverpakt in plastic bakjes en zakken.

Groente en fruit moet los worden verkocht, zegt Rik van der Ploeg van Natuur & Milieu. "Dat scheelt veel afval en grondstoffen. Daarnaast ga je voedselverspilling tegen, omdat je precies koopt wat je nodig hebt."