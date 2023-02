Bol nog in de wolken na wereldrecord: 'Deze race overtref je niet zomaar'

"Het zit nog wel in mijn hoofd. Ik vraag me nog steeds af hoe ik zo perfect heb kunnen lopen"', verklaarde ze over haar niet eerder vertoonde tijd van 49,26 seconden.

Op haar 23ste verjaardag verkeerde Femke Bol naar eigen zeggen nog enigszins met haar hoofd in de wolken. De kersverse wereldrecordhoudster op de 400 meter indoor was donderdag op sportcentrum Papendal nog steeds niet helemaal bijgekomen van haar magistrale race zondag tijdens de NK indoor in Apeldoorn.

Bol wist zondag dat ze in bloedvorm verkeerde, maar dat ze zo snel zou zijn had ze zelf ook niet verwacht. "Het is altijd leuk om jezelf te verbazen. Ik ging ervan uit dat als alles goed zou gaan, ik ergens rond de 49,5 zou lopen. Ik had niet verwacht dat het 49,26 zou worden. Ik wist wel dat ik zondag uit mijn comfortzone wilde komen. Hard openen, na 200 meter als eerste aan de tweede ronde beginnen, tussen 200 en 300 meter nog een keer versnellen en dan hopen dat die laatste 100 meter ook nog hard zouden gaan."

Bol en Klaver zijn vriendinnen, hebben vaak lol en behoren op de 400 meter tot de wereldtop, alleen heeft Bol de keuze gemaakt voor de 400 meter horden. Op die discipline wil ze volgend jaar excelleren bij de Olympische Spelen in Parijs. Een combinatie van de twee loopnummers is op de Spelen niet mogelijk. Indoor is voor zowel Bol als Klaver een leuke afwisseling, maar de prioriteit ligt voor beiden op wedstrijden buiten de hal.

EK indoor in Turkije

De Nederlandse atletiekploeg is zich bewust dat de EK indoor onder speciale omstandigheden plaatsvinden. De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben ruim 40.000 mensen het leven gekost. "Veel mensen in Turkije zijn bezig met andere zaken. Het is een vreemde situatie. Een sportfeest in een land waar allerlei hulpdiensten bezig zijn mensen te helpen in rampgebieden. De Atletiekunie zal, mede op verzoek van de atleten, aandacht vragen om hulp te blijven geven vanuit Nederland via Giro555.

De Atletiekunie nam in de aanloop naar de EK indoor een videoclip op, waarin atleten hun steun uitspreken aan de getroffen bevolking uitspreken en oproepen te doneren op Giro555. "Het voelt erg dubbel dat we volgende week in Istanbul een EK indoor hebben. Ik vind het lastig. Wij topsporters zitten vaak in een koker, maar dit nieuws was niet te missen. Heel erg", keek Femke Bol vooruit naar het evenement in Turkije. "Ik hoop echt dat we de mensen in Turkije niet lastig vallen", voegde Lieke Klaver eraan toe. "Zij hebben veel zorgen."

De Europese atletiek en het organisatiecomité staan volgende week ook stil bij de humanitaire ramp. De feestelijkheden rond en tijdens het evenement zijn flink teruggeschroefd, ceremonies zullen een stuk ingetogener zijn en voor elke verkochte toegangskaart een euro aan de hulpverlening.