Zoektocht hockeybond ten einde: Sinnige nieuwe technisch directeur

Clarinda Sinnige wordt met ingang van 1 april technisch directeur bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. De 143-voudig international keepte tussen 1997 en 2004 in het Nederlands elftal.

De 50-jarige Sinnige is de opvolgster van Jeroen Bijl, die vorig jaar de hockeybond verliet na de ontstane onrust rond de Nederlandse vrouwenploeg.

Een groot deel van de speelsters ervaarde een angstcultuur. Dat leidde begin vorig jaar al tot het gedwongen vertrek van bondscoach Alyson Annan.

De KNHB besloot na de zomer van 2022 een open sollicitatieprocedure te starten en voerde meerdere gesprekken met diverse kandidaten. Om uiteenlopende redenen leverden deze gesprekken geen nieuwe technisch directeur op.

Bekend binnen de KNHB

Uiteindelijk kwam Sinnige in beeld. Zij werkt sinds december 2014 bij de KNHB, op dit moment als manager Marketing & Communicatie. De afgelopen zes jaar was ze als persvoorlichter ook verbonden aan zowel het nationale dames- als herenelftal.

"Ik vind het een eer dat ik samen met vele professionals een bijdrage mag gaan leveren aan de tophockeyorganisatie van de KNHB. De opleiding van al die talenten die we in Nederland rijk zijn en de persoonlijke ontwikkeling van iedereen die bij dat proces betrokken is, staan daarbij voor mij centraal", aldus Sinnige in een reactie.

"Samen met mijn collega's wil ik me ervoor inzetten dat talenten en begeleiders optimaal kunnen presteren in een goed georganiseerd en veilig topsportklimaat. Dat moet niet alleen leiden tot goede prestaties van de teams op het veld. De weg naar die prestaties is voor de deelnemers minstens zo belangrijk."