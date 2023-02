Duizenden aanmeldingen voor jubileumlunch met de koning

Jezelf, een familielid of een huisgenoot voordragen was niet mogelijk. Afgelopen maandag stopte de inschrijving. Via loting wordt een voorselectie gemaakt van 600 mensen. Vervolgens wordt op basis van de motivering de definitieve gastenlijst samengesteld.

Vorige week deed het koningshuis een oproep om mensen aan te melden . De koning zoekt Nederlanders die zich inzetten voor anderen. Zoals "die helper in nood, dat baken in de buurt, die probleemoplosser, gangmaker, verzoener, inspirator of verbinder".

De inhuldiging van Willem-Alexander was op 30 april 2013. De laatste jaren is het vertrouwen in hem als koning fors gedaald. In 2020 had nog ruim driekwart van de Nederlanders vertrouwen in hem, vorig jaar was dat percentage gedaald tot 47 procent.