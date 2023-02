Zorgen over geweldsescalatie Israël en Palestijnen: waarom sloeg vlam in de pan?

Internationaal is bezorgd gereageerd op de nieuwe geweldsuitbarsting tussen Israël en Palestijnen. Vannacht kwam het tot luchtaanvallen over en weer, volgend op het geweld van gisteren in Nablus op de bezette Westelijke Jordaanoever. Bij die inval van het Israëlische leger kwamen volgens de Palestijnen zeker elf mensen om het leven en raakten zo'n honderd mensen gewond. Nog vóór de aanvallen die daar vannacht op volgden, die voor zover bekend geen slachtoffers eisten, sprak EU-buitenlandchef Borrell zijn zorgen uit. "De Europese Unie is diep verontrust door het toenemende geweld op de Westelijke Jordaanoever", schreef hij in een verklaring. "Het is van het grootste belang dat alle partijen werken aan (...) het verminderen van de spanningen om verder verlies van mensenlevens te voorkomen." Ook minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken benadrukte het belang van deëscalatie. Wat is er de afgelopen tijd gebeurd, hoe komt dat en is er een oplossing?

Wat speelde zich gisteren af in Nablus? Het leger had naar eigen zeggen informatie gekregen over de schuilplaats van drie terreurverdachten. Toen militairen het betreffende gebouw omsingelden, werden ze beschoten. Het liep uit op een uren durend vuurgevecht tussen het leger en Palestijnse militanten. Verschillende gebouwen werden doorzeefd met kogels, wat volgens de Palestijnen het leven kostte aan elf mensen, onder wie de drie gezochte verdachten. Palestijnse militante organisaties zwoeren daarop wraak. De gewelduitbarsting komt niet uit de lucht vallen. Vorig jaar was op de Westelijke Jordaanoever het dodelijkste in bijna twintig jaar, stelden de Verenigde Naties onlangs al vast. Ruim 150 Palestijnen en ruim twintig Israëliërs kwamen volgens de VN om het leven. Sindsdien is de geweldsspiraal alleen maar gegroeid: sinds het begin van het jaar zijn volgens tellingen van internationale persbureaus ongeveer zestig Palestijnen gedood door Israëlisch geweld en zo'n tien Israëliërs door aanslagen door Palestijnen. Waarom is de Westelijke Jordaanoever het epicentrum van het geweld? Israël en de Palestijnse bevolking liggen al tientallen jaren overhoop over het leefgebied van de Palestijnen. De meesten van hen wonen in de Westelijke Jordaanoever, maar ook in de Gazastrook en in Israël zelf leven Palestijnen. In de door Israël bezette Westoever moet volgens de beoogde tweestatenoplossing een onafhankelijke Palestijnse staat komen. Maar vooralsnog hebben Palestijnen daar alleen in bepaalde delen een vorm van zelfbestuur. De onderhandelingen over een eigen staat liggen al jaren stil. Tegelijkertijd vestigen zich steeds meer Israëlische kolonisten op de Westoever. Volgens internationaal recht zijn deze nederzettingen illegaal, maar de kolonisten vinden dat ze op historische gronden recht hebben op het land.

Afbeelding ter illustratie - NOS