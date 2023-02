Dode vrouw gevonden in woning van verdachte schietpartij Bunschoten

Het slachtoffer zou in zijn been zijn geraakt, en zou daarna nog een stuk zijn doorgefietst. Volgens getuigen was hij met een andere fietser. Die zou een woning zijn ingevlucht.

Niet veel later wist de politie een verdachte uit Nijkerk aan te houden in zijn woonplaats. In zijn woning werd het lichaam van de vrouw gevonden. Het onderzoek naar haar identiteit en doodsoorzaak loopt nog.

Even na 15.30 uur kreeg de politie gisteren een melding over een schietincident aan de Veenestraat in Bunschoten. Agenten vonden daar een gewonde 59-jarige man uit Bunschoten. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Er was volgens getuigen meerdere keren geschoten.

De politie onderzoekt de relatie tussen de schietpartij gisteren in Bunschoten en de vondst van een overleden vrouw in Nijkerk diezelfde dag. De politie heeft in de zaak een man aangehouden. Buurtbewoners reageren geschrokken. - NOS

Buurtbewoners in Nijkerk vertellen aan Omroep Gelderland dat de gevonden dode vrouw in het huis in Nijkerk de vrouw is van de schutter in Bunschoten. Er wordt in de buurt gezegd dat deze man een conflict in de relationele sfeer had en zijn eigen vrouw heeft omgebracht. Daarna zou hij naar Bunschoten zijn gereden om daar een wraakactie uit te voeren op een collega.

Volgens Omroep Gelderland werkte de fietser bij een bedrijf in Bunschoten. Een woordvoerder van dat bedrijf bevestigt tegen de regionale omroep dat ook de verdachte bij hetzelfde bedrijf werkt. Verder verwijst de woordvoerder naar de politie.

Over de toedracht van de schietpartij kan de politie nog niets zeggen. Ook doet de politie geen mededelingen over de identiteit van de slachtoffers en verdachte. "We kennen de verhalen die rondgaan, maar ik kan daar nu niets over zeggen", laat een woordvoerder van de politie weten. "We houden rekening met meerdere scenario's."