Hevige sneeuwval verpest eerste koersdag Tourwinnaar Vingegaard

De eerste koersdag van Tourwinnaar Jonas Vingegaard dit jaar is wonderlijk verlopen. De openingsetappe in de O Gran Camiño, voorheen Ronde van Galicië, is op aangeven van de Deen op 20 kilometer van de streep gestopt vanwege zware sneeuwval.

De renners begonnen de rit naar Sarria over 188 kilometer al in de barre kou. Bij de start van de etappe, die zou voeren van Muralla de Lugo naar Sarria, naderden de temperaturen al het vriespunt. Naarmate de race vorderde, werd de sneeuw heviger en de weg (ondanks de aanwezigheid van sneeuwschuivers) steeds gladder.

Vingegaard praatte daarop even met de koersdirectie, waarna werd besloten de race te stoppen. Drie man, Gianni Moscon, Vicente Hernaiz en Sebastian Schönberger, reden nog voorop. Enkele kilometers verderop knepen zij ook met frisse tegenzin in de remmen.