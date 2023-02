Testing testing: rondjes draaien, kilometers maken en vertrouwen tanken

Een wintertest mag het niet meer heten. De Formule 1-auto's schieten deze week in de brandende Bahreinse zon uit de startblokken. Op het circuit van Sakhir voelen alle teams hun nieuwe auto's voor het eerst echt aan de tand. Belangrijkste doel: kilometers maken en vooral tijdverlies als gevolg van crashes, spins en technische hikjes voorkomen. Pijlsnelle rondjes zijn in Bahrein van ondergeschikt belang. Veel is er niet veranderd. Anders dan een jaar geleden is het reglement in grote lijnen gelijk gebleven. "Onze RB19 is een evolutie van de RB18", zegt Christian Horner van Red Bull Racing. "Geen radicaal nieuw ontwerp, maar we hebben wel wat puntjes op de i gezet om hem nog beter te maken." Spannende week Max Verstappens teambaas staat onder een palmboom opgewekt de pers te woord. Hij heeft zin in het nieuwe seizoen, waarin zowel zijn renstal als de topcoureur de wereldtitel verdedigt. "Het kriebelt. Heel fijn dat we weer starten. Het voelt als de eerste dag op het schoolplein. Iedereen heeft een nieuw uniform, sommigen dragen nieuwe kleuren. Zonder meer een spannende week." Horner is tevreden over de eerste diensturen van de RB19. "Max werkte veel rondjes af, gaf goede feedback en stapte tevreden uit. De kop is eraf. Het oogde en voelde prima." De Brit benadrukt het belang van een vlekkeloze testweek. "We hebben allemaal drie dagen om de auto te leren kennen. Je werkt dan minutieus een programma af. Experimenteren met de afstelling en kijken wat wel en niet werkt. Het is cruciaal dat je dan geen tijd verliest."

A busy morning of #F1Testing 🏁 Max completed 71 laps in the RB19 with a best time of 1:32.959 📈 pic.twitter.com/TZudnYlfVb — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 23, 2023

Red Bulls racekanon Verstappen, vorig seizoen goed voor vijftien grandprixzeges, aast op zijn derde wereldtitel. "Hij is nog net zo hongerig als vorig jaar", waarschuwt teamleider Horner de concurrentie. "Het wordt moeilijk de successen van vorig jaar te evenaren, maar we gaan het proberen. Ik verwacht fellere duels met Ferrari en Mercedes. Het wordt closer." Voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez is 2023 het jaar van de waarheid. "Checo reed vorig jaar sterk, pakte twee zeges en veel podiumplekken", schetst Horner het halfvolle glas. "Hij groeit in het team en moet zorgen dat die progressie doorzet. Het wordt een belangrijk jaar voor hem." Pérez, die het tempo van Verstappen vorig seizoen alleen in de eerste races kon bijbenen, beseft terdege dat er een tandje bij moet. "Ik wil en moet een stap zetten en weet wat me te doen staat om mee te vechten voor de titel: constanter presteren. 23 races op rij een optimaal resultaat neerzetten. Ik wil nog twee treetjes hoger", zegt de rijder die vorig jaar in het klassement ook door Charles Leclerc (Ferrari) werd verslagen.

Sergio Pérez en Max Verstappen in Bahrein - Red Bull Content Pool

Of Pérez' missie haalbaar is? Daar is het volgens de 33-jarige Mexicaan nog veel te vroeg voor. "Het is moeilijk te meten waar we nu staan. Niemand kan dat zeggen. We hebben in de winter erg hard gewerkt, maar onze rivalen ook." Perez' eerste indruk van de RB19 is positief. "Ik heb natuurlijk gekeken hoe Max zijn rondjes draaide en dat zag er veelbelovend en probleemloos uit." Verstappen verslaan wordt een monsterklus, weet hij uit ervaring. "Max maakt amper fouten en kan heel veel rondjes achter elkaar op de limiet rijden. Daar ligt zijn grote kracht." Het is aan Ferrari en Mercedes om de dominantie van de Red Bulls een halt toe te roepen. In beide kampen heerst voorzichtig optimisme, maar hoog van de toren blazen is er nog niet bij. "De sfeer in het team is positief. Iedereen is gemotiveerd, gepassioneerd en opgewekt", ziet de kersverse Ferrari-teambaas Fred Vasseur.

Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari - Getty Images

"Ik werk hier pas zes weken en ben erg tevreden over wat ik zie. Ook hier in Bahrein. Meters maken is onze prioriteit en dat gaat vooralsnog lekker. Een fijne start van het seizoen." Vasseur werkte bij zijn vorige renstal Alfa Romeo en in de opstapklassen naar de F1 ook al met Ferrari-oogappel Charles Leclerc. "We kennen elkaar goed en hij is alleen maar volwassener en beter geworden. En ook Carlos Sainz is een topcoureur. Ik ben in mijn nopjes met dit rijdersduo. We gaan proberen het Red Bull moeilijker te maken." Mercedes begint zonder achterstand Het team dat jarenlang de Formule 1 tot vervelens toe domineerde, start opvallend nederig aan het nieuwe seizoen: Mercedes is vooral opgelucht dat de W14 minder stuitert dan de W13, waarmee coureurs Lewis Hamilton en George Russell worstelden. "Gelukkig is onze seizoensstart beter dan vorig jaar. De auto lijkt goed in balans", aldus teambaas Toto Wolff. "Dat geeft de burger moed. We beginnen stabieler en zijn heel blij dat we weer op nul beginnen." "Exact een jaar geleden op deze plek wisten we meteen dat we een megaprobleem hadden. De auto schoot alle kanten op en het was niet te fiksen", blikt Wolff terug. "Nu ziet het er veel beter uit.

🏁 69 laps for GR this morning. LH up next in the W14 this afternoon. pic.twitter.com/7jaMhjaTru — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 23, 2023