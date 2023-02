Verplichte coronatest voor reizigers uit China vervalt morgen

Reizigers uit China hoeven vanaf morgen geen negatieve coronatest meer te tonen om Nederland in te komen. Ook vervalt het advies om een mondkapje te dragen op vluchten van en naar China, schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

De maatregelen tegen reizigers uit China werden begin januari ingesteld vanwege de epidemiologische situatie daar. Het opheffen van het extreem strenge covidbeleid leidde in december tot een enorme toename van het aantal coronabesmettingen in China.

Geen nieuwe varianten

Kuipers stelt dat de situatie in China nu beter is. Daarnaast is de angst dat andere coronavarianten hierheen zouden komen ongegrond gebleken. Volgens de minister zijn "signalen van nieuwe varianten" uitgebleven.

Overigens was de Nederlandse regering van meet af aan geen grote voorstander van de maatregelen. Kuipers voerde ze destijds toch in om gelijke tred te houden met andere Europese landen.