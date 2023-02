Hoe de invasie de wereld veranderde

Het is morgen exact een jaar geleden dat Rusland het conflict in het oosten van Oekraïne escaleerde en dat troepen massaal Oekraïne binnenvielen. De invasie heeft enorme effecten, zowel in Oekraïne als wereldwijd. Vanavond maken we de stand op van een jaar oorlog, met Oost-Europadeskundige Bob Deen, verslaggever Gert-Jan Dennekamp in de Oekraïense stad Charkiv en correspondent Iris de Graaf in de Russische hoofdstad Moskou.