Scheepvaart op drukbevaren Julianakanaal ligt stil na vollopen bouwkuip

Het scheepvaartverkeer op het drukbevaren Julianakanaal in Limburg ligt stil, nadat een gigantische bouwkuip voor de uitbreiding van het kanaal plotseling is volgelopen.

Rond 8.00 uur vanochtend stroomde er ineens water onder de damwand door. De mensen die aan het werk waren in de bouwkuip konden zich op tijd in veiligheid brengen, meldt 1Limburg. Maar Rijkswaterstaat heeft voor alle zekerheid het scheepvaartverkeer stilgelegd pal langs de volgelopen bouwput, tussen Sluis Born en de haven van Stein.

"Het kanaal is dicht. Aan beide kanten liggen schepen te wachten totdat ze weer kunnen doorvaren. Maar dan zal Rijkswaterstaat toch eerst iets moeten fiksen", reageert Eddie van der Vliet van de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV). "Dat wordt niet gemakkelijk. Ik heb begrepen dat de grond onder de damwand is weggespoeld."

Tijdelijke dam nodig

Rijkswaterstaat zegt dat door het binnenstromende water de damwand van de kuip over een lengte van ongeveer 10 meter is verzakt. De hele damwand is meer dan 750 meter lang. Rijkswaterstaat onderzoekt nu hoe het kan dat de wand het heeft begeven. De volgelopen bouwkuip kan pas worden leeggepompt als het gat in de damwand is gedicht. En daar is weer een andere, tijdelijke dam voor nodig.

Voor de scheepvaart is dat slecht nieuws. "Op piekmomenten, 's middags als de schepen beladen zijn, is het er écht druk. Dan varen er zo tien schepen per uur", benadrukt schipper Van der Vliet. Het Julianakanaal is een belangrijke binnenvaartverbinding tussen Nederland en België. "Denk aan staal dat van IJmuiden naar Zuid-Limburg en België gaat. Veevoeders. Kunstmest. Olie. Papier. Containerschepen. Het is er nogal druk."

Omvaren kan niet

De bouwkuip in het Julianakanaal stond sinds november droog voor de werkzaamheden om het kanaal tussen Berg aan de Maas en Obbicht te verbreden. Het kanaal wordt daardoor geschikt voor schepen van 11,4 meter breed, een lengte van 190 meter en 3,5 meter diepgang.

Het Julianakanaal ligt naast de Maas, maar 'omvaren' via de rivier is geen optie. De Maas is in dat stukje Limburg te ondiep. "In de zomer loop je zo naar de overkant", zegt een verslaggever van 1Limburg.