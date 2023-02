Prik tegen vogelgriep mag straks van Brussel, maar er is nog geen vaccin

Dieren mogen van de Europese Commissie een prik krijgen tegen de vogelgriep. Vaccineren is vanaf 12 maart toegestaan, maar er is nog geen vaccin beschikbaar.

Vaccinatie staat al langere tijd ter discussie, vooral sinds de enorme wereldwijde uitbraak van vogelgriep die in 2021 begon. Sinds de jaren 90 hanteert de EU een non-vaccinatiebeleid voor vogelgriep en een aantal andere dierenziekten zoals mond-en-klauwzeer.

Bij het instellen van dat non-vaccinatiebeleid speelden handelsbelemmeringen naar landen buiten de EU een rol, maar ook het argument dat vaccineren duurder was dan ruimingen bij een uitbraak. Door langdurige en grootschalige vaccinatie kwamen de ziekten in eerdere decennia ook lange tijd niet meer op grote schaal voor.

De nieuwe vogelgriepepidemie bracht daar verandering in. De zeer besmettelijke H5N1-variant teistert vogels op boerderijen en in het wild sinds 2021, maar soms ook zoogdieren. Tussen oktober 2021 en september 2022 waren er meer uitbraken dan ooit in 37 Europese landen, wat resulteerde in 50 miljoen gedode vogels.

Wereldwijd legden in 2022 door de ziekte ruim 200 miljoen vogels het loodje. Daarmee is het een van de grootste vogelgriepepidemieën ooit. In enkele zeldzame gevallen is de ziekte ook overgeslagen op mensen.

'Hoogste prioriteit'

Door de enorme epidemie is het non-vaccinatiebeleid niet langer houdbaar. Daarom komt de Commissie met speciale regels voor vaccinatie tegen vogelgriep, heeft Eurocommissaris Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid) aangekondigd.

De regels moeten helpen om de ziekte onder controle te houden en verspreiding te voorkomen. "In het licht van de ernstigste uitbraak in de recente geschiedenis heeft de strijd tegen vogelgriep de hoogste prioriteit. Deze uitbraak veroorzaakt enorme schade aan de agrarische sector en verstoort de handel", vindt de Eurocommissaris.

De nieuwe aanpak moet het ook mogelijk maken om gevaccineerde dieren en vleesproducten van die dieren te vervoeren. Lidstaten moeten hun beleid wel op elkaar afstemmen, zodat er geen regionale verschillen of handelsbeperkingen ontstaan, benadrukte de Eurocommissaris. Die handelsbelemmeringen tussen verschillende EU-landen zijn er nu nog wel.

In Nederland en daarbuiten worden vaccins ontwikkeld. Vorig jaar begon de Wageningen University met een vaccinatieproef. Het onderzoek is afgerond, maar de resultaten worden nog geanalyseerd.