In hoger beroep opnieuw twee keer 30 jaar cel voor moord op Derk Wiersum

De twee mannen achter de moord op advocaat Derk Wiersum zijn in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot dertig jaar cel. Er was een levenslange gevangenisstraf tegen hen geëist door het Openbaar Ministerie.

In oktober 2021 kregen Giërmo B. en Moreno B. een celstraf van 30 jaar opgelegd voor de moord op de advocaat. Het OM, dat ook toen levenslang had geëist, ging in hoger beroep tegen die uitspraak. Ook de advocaten van de veroordeelden tekenden hoger beroep aan tegen de 30 jaar cel.

Het gerechtshof acht bewezen dat de huurmoord door de mannen "grondig en professioneel" is voorbereid, met verkenningen van de omgeving en het observeren van de advocaat. De chauffeur en de schutter gebruikten gestolen auto's en speciale telefoons om met elkaar te overleggen in de aanloop naar de fatale dag.

Veel impact

De 44-jarige Wiersum werd op 18 september 2019 voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Hij was als advocaat betrokken bij de grote liquidatiezaak Marengo, waarin hij kroongetuige Nabil B. bijstond. Het Marengo-proces draait om moorden en pogingen tot moord waarvoor zeventien verdachten terechtstaan.

De gewelddadige dood van Wiersum, die bekendstond als een integere advocaat, had veel impact. Tientallen mensen moesten na de moord worden beveiligd en sommige advocaten vroegen zich af of het nog wel verantwoord was om een kroongetuige als Nabil B. bij te staan. Een jaar voor de moord op Wiersum was ook al de broer van de kroongetuige vermoord.

Het gerechtshof stelt dat uit het dossier geen verband tussen beide moorden is gebleken.