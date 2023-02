Noord-Ierse rechercheur beschoten, onderzoek richt zich op New IRA

Een hoofdinspecteur van de Noord-Ierse politie is gisteravond in het bijzijn van zijn zoon beschoten. Politieman John Caldwell ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Drie verdachten zijn opgepakt.

De schietpartij vond plaats bij een sportcomplex in Omagh, waar Caldwell training had gegeven aan een jeugdvoetbalteam, zegt de plaatsvervangend korpschef. Terwijl Caldwell voetballen in zijn auto legde, werd hij beschoten door twee gewapende mannen.

De schutters losten meerdere schoten en bleven schieten toen de hoofdinspecteur op de grond lag. Hierbij raakten zij ten minste twee andere voertuigen op de parkeerplaats, waar ouderen en kinderen rondrenden om zich in veiligheid te brengen. De auto van de verdachten werd later uitgebrand teruggevonden, net buiten Omagh.

New IRA

Over de achtergrond van de drie gearresteerde mannen, of een mogelijk motief, heeft de politie niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de zaak met "een open blik", maar de focus ligt op "gewelddadige dissidente republikeinen" en daarbinnen meer specifiek op de militante republikeinse New IRA.

New IRA verzet zich tegen de macht van Groot-Brittannië in Noord-Ierland. Leden van de militante organisatie schoten in 2019 de journalist Lyra McKee dood.