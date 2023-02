Molano is net te sterk voor Kooij en wint vierde etappe in de Emiraten

Juan Sebastián Molano heeft de vierde etappe in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen. Na 174 kilometer koers was de Colombiaan van UAE Emirates de snelste in de massasprint, net voor Olav Kooij.

In de vrijwel vlakke etappe gingen drie mannen al snel op avontuur. De Franse Alex Baudin en de Italiaanse ploeggenoten Samuele Zoccarato en Alessandro Tonelli probeerden aan het peleton te ontsnappen.

Een kunstje dat Mathias Vacek vorig jaar flikte - met succes. Hij was als vroege vluchter het peloton te slim af in de Ronde van VAE.

Maar deze vlucht was op voorhand al kansloos, want na een ploegentijdrit en een aankomst bergop, wilden de sprinters hun krachten weer eens meten. Met Dubai Haven in zicht en nog enkele kilometers te gaan, werden de vluchters ingelopen.

Sam Welsford ging de sprint als eerste aan. Kooij van Jumbo-Visma kwam knap naast de Australiër van DSM en leek te gaan winnen, maar op de streep stak Molano onze landgenoot nog net voorbij.