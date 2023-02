Marathonschaatser Den Hertog snelste in Lulea, Kiel triomfeert bij de vrouwen

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog heeft in Lulea de vierde grandprixwedstrijd van deze winter gewonnen. De Gouwenaar van Royal A-ware sprong op het Zweedse natuurijs in de finale op knappe wijze weg uit de kopgroep.

Daan Gelling kleurde de 100 kilometer lange wedstrijd. De 22-jarige Groninger trok vroeg ten aanval, maar kreeg niemand mee en probeerde het daarom maar in zijn eentje. Hij sloeg een gat en reed vervolgens zo'n 70 kilometer solo voor de meute uit.

In de voorlaatste ronde werd Gelling ingerekend door een man of negen. Dat ontmoedigde de vroege vluchter bepaald niet: hij ging er even later opnieuw alleen vandoor. Een val bracht echter een einde aan dit avontuur.

In de finale sprong Den Hertog weg uit het kopgroepje en hij werd niet meer gegrepen. Niels Immerzeel sprintte naar de tweede plaats, voor klassementsleider Jordy Harink.

Kiel sprint naar zege bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging Esther Kiel met de overwinning aan de haal. Ze klopte haar medevluchters na tachtig kilometer in de sprint.