Franc Weerwind maakte 5000 privékilometers met dienstauto Almere

D66-minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft als burgemeester van Almere tussen 2017 en 2021 in totaal ruim 5000 kilometer aan privéritten gereden in zijn dienstauto met chauffeur. Dat meldt Omroep Flevoland op basis van nieuwe informatie die de gemeente Almere heeft vrijgegeven.

Een week geleden bleek al dat Weerwind in de fout was gegaan. waarnemend burgemeester Ank Bijleveld van Almere zei dat Weerwind zijn dienstauto had ingezet "voor privédoeleinden en voor niet ambtsgebonden functies", hoewel de gemeentelijke regels dat niet toestaan.

Fietsersbond in Utrecht

De in totaal 5000 kilometer werd afgelegd in 51 ritten. Het leeuwendeel daarvan (3741 kilometer) ging naar de kantoren van stichting Het Vergeten Kind in Utrecht, de Fietsersbond in Utrecht en BPD Cultuurfonds in Amsterdam. Dat zijn alle drie instellingen waar Weerwind naast zijn functie als burgemeester een nevenfunctie had.

De resterende 1337 kilometers waren 'echte' privékilometers, aldus een woordvoerder van de gemeente Almere.

Eerder zei Weerwind dat hij "periodiek ook overzichten aanleverde van het gebruik van de dienstauto voor privéritten of voor vervoer naar nevenfuncties". Hij was "in de veronderstelling dat hij handelde binnen de geldende regelingen", voegde de minister daaraan toe.

Niet per ongeluk

PVV-gemeenteraadslid Toon van Dijk in Almere twijfelde aan de uitleg van Weerwind. "Je rijdt sowieso niet per ongeluk meer dan 500 km per jaar met de dienstauto naar privéadressen. Hij moet dat geweten hebben", zie hij eerder.

Zijn D66-collega Meke Smeulders hekelde vooral de controle op de rittenregistratie door de gemeente. "Alle ritten zijn transparant en goed gemeld. Dan kan het alleen maar zijn dat er geen controle achteraf is geweest. En dat 5 jaar lang."

Volgens de gemeente zijn de regels voor het gebruik en de controle van dienstauto's inmiddels aangescherpt.