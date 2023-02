Rachel Hazes mag zich voorlopig erfgenaam van André Hazes blijven noemen

Rachel Hazes mag zich voorlopig erfgename blijven noemen van André Hazes, hoewel zij dat technisch gezien niet is. Ze mag ook het auteursrecht (muziek en teksten) en de beeltenis van de zanger blijven gebruiken, bepaalde de rechter tijdens een kort geding in Utrecht. Er moet eerst in een uitgebreidere rechtszaak worden vastgesteld waar ze recht op heeft.

Het kort geding was samen met de testamentair bewindvoerder aangespannen door Roxeanne Hazes, de dochter van André en Rachel. Volgens Roxeanne is Rachel Hazes geen erfgename van de zanger omdat er ten tijde van zijn overlijden een scheidingsprocedure liep. Het testament van de zanger bepaalde dat Rachel dan niks zou krijgen.

Geen recht op erfenis

Rachel bestrijdt dat zij door de scheidingsprocedure geen recht heeft op de erfenis omdat die procedure volgens haar voor de dood van André was ingetrokken. De rechter gaat daar niet in mee en stelt dat Rachel volgens het testament van André geen recht heeft op de erfenis.

Maar de rechter zegt dat hier geen sprake is van een spoedbelang omdat Roxeanne al in 2020 wist dat haar moeder mogelijk geen erfgenaam was. Ook vindt de rechter dat de zaak vanwege de complexe financiële belangen uitgebreider behandeld moet worden. Dat betekent concreet dat Rachel zich voorlopig nog altijd erfgename mag noemen.