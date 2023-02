Bankje in Artis gemaakt van olifantenpoep!

In dierentuin Artis kun je vanaf nu letterlijk in de shit zitten. Nou ja, er staat een bankje dat voor 65 procent gemaakt is van olifantenpoep. Dat zie je niet meteen en je ruikt het gelukkig ook niet. Het bankje ziet eruit als een heel gewoon bankje.

Het bankje staat natuurlijk bij het olifantenverblijf en is nog een test. Als een bankje goed genoeg blijkt, wil de dierentuin alle bankjes vervangen voor olifantenpoepbankjes. De olifantenpoepbankjes zijn beter voor het milieu dan de andere bankjes in Artis.