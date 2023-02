Vertrouwde Britse voetbalstem John Motson (77) overleden

Hij was generaties lang de stem van het voetbal in Engeland en volgens velen de beste commentator ooit. Oud-voetbalcommentator John Motson is op 77-jarige leeftijd overleden.

Zijn grote doorbraak voor het televisiepubliek kwam in 1972, toen het nietige Hereford United in eigen huis het grote Newcastle United versloeg. De 1-1 van Ronnie Radford, een pegel op een modderig veld, ging de geschiedenisboeken in als een van de mooiste goals ooit in het FA-bekertoernooi. En daarmee het commentaar ook.

"Als Ronnie die goal niet had gemaakt en zijn ploeg het grote Newcastle niet had verslagen, denk ik niet dat ik hier nu met je zou praten", zei Motson een halve eeuw later tegen een journalist. "Het veranderde mijn leven, ik had nog geen vaste aanstelling bij de televisie op dat moment."

In 1977 mocht hij voor het eerst de finale van de FA Cup doen. Daarna was hij bij de BBC de stem van elke grote voetbalfinale. 'Motty' deed uiteindelijk tien EK's, tien WK's, twee Olympische Spelen en 29 FA Cupfinales.

Gamers kennen zijn stem van de populaire FIFA-spellen van EA Sports. Vanaf FIFA96 was zijn commentaar te horen in de spellen.

2500 wedstrijden

Miljoenen Britten groeiden op met zijn stem op de televisie. Waar John Webster en later James Alexander Gordon de voetbaluitslagen in het blokje 'Classified Football Results' op de radio voorlazen, was Motson de man van het commentaar. Bijna 2500 wedstrijden versloeg hij sinds 1971 op de BBC-televisie.