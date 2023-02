Flink meer boetes voor bellen op de fiets en fout parkeren

Er zijn vorig jaar ruim 53.000 boetes uitgedeeld voor het gebruiken van een telefoon op de fiets. Dat is een stijging van ruim 16 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Het ministerie van Justitie en Veiligheid spreekt van een opvallende stijging. Wie gepakt wordt op de fiets met een telefoon in de hand, riskeert een boete van 140 euro.

Ook in de categorie fout parkeren/stilstaan werden fors meer boetes opgelegd, 60.000 meer dan het jaar ervoor. Dat is mogelijk te verklaren door het einde van de coronacrisis: er werd meer geparkeerd in stadscentra omdat winkels weer open waren.

In totaal werden er in 2022 ruim 8,1 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd, iets meer (1,6 procent) dan in 2021. Nog steeds werden veruit de meeste boetes uitgedeeld voor te hard rijden (ruim 6,5 miljoen), al waren het er minder dan in 2021.

Wegwerkzaamheden

Vooral bij trajectcontroles was een daling te zien, maar dat kan volgens het ministerie te maken hebben met wegwerkzaamheden, waardoor een aantal controlesystemen uitstonden. Door de toenemende drukte op de snelwegen reden automobilisten waarschijnlijk ook langzamer.

Het gemiddelde boetebedrag voor een verkeersovertreding ging van 81,15 euro naar 84,16 euro. Bij snelheidsovertredingen is een kleine daling van het boetebedrag te zien, wat waarschijnlijk betekent dat 'hardrijders' iets minder hard op het gaspedaal hebben gedrukt.

Ook het aantal boetes voor buitenlandse verkeersovertreders ging weer flink omhoog, naar ruim 874.000. Ook die stijging is waarschijnlijk het gevolg van het einde van de coronaperiode, waardoor meer mensen ons land hebben bezocht.