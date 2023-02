In Vlaamse klassiekers verdienen mannen en vrouwen hetzelfde: 'Kers op de taart'

"Vanaf de openingsklassieker is gelijk prijzengeld niet langer een ambitie, maar een behaald doel", laat algemeen directeur Tomas Van Den Spiegel in een verklaring weten. "Voor ons is het een kers op de taart, een onderdeel van een groter geheel." Tevens heeft de Omloop, vorig jaar een prooi voor Annemiek van Vleuten, bij de vrouwen nu de status gekregen van een wielerwedstrijd op het hoogste niveau.

Bekijk de finale van Omloop Het Nieuwsblad 2022. Annemiek van Vleuten strijdt met Demi Vollering om de winst. - NOS

Flanders Classics organiseert ook Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Scheldeprijs, De Brabantse Pijl en de Ronde van Vlaanderen. In de Ronde van Vlaanderen was vorig jaar het prijzengeld bij de mannen en vrouwen al gelijk. Zowel Mathieu van der Poel als Lotte Kopecky, die Van Vleuten aftroefde, verdiende in 2022 een premie van 20.000 euro. Een jaar eerder had de eindzege Van Vleuten naar verluidt slechts 1.365 euro opgeleverd.

