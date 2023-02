Snelle Verstappen maakt eerste meters in Bahrein, De Vries later in actie

Max Verstappen heeft bij de Formule 1-testdagen in Bahrein zijn eerste kilometers van het seizoen gereden. De 25-jarige wereldkampioen van de afgelopen twee seizoenen was als een van de eersten de baan op vandaag.

Verstappen, die in totaal in zijn eerste sessie 71 rondjes reed op het circuit van Sakhir en daarbij de snelste tijd neerzette, komt ook de rest van de donderdag en vrijdagmiddag nog in zijn nieuwe Red Bull in actie. Ploeggenoot Sergio Pérez zal vrijdagochtend en zaterdag achter het stuur zitten.

Drugovich valt stil

Lang kon Verstappen niet genieten van zijn eerste rondjes, want al snel werd de rode vlag gezwaaid. De Braziliaan Felipe Drugovich, vervanger van de geblesseerde Lance Stroll bij Aston Martin, zette zijn auto noodgedwongen stil. Na ongeveer 20 minuten konden de coureurs verder met hun testkilometers. Stroll ontbreekt in Bahrein vanwege een fietsongeluk.

Nyck de Vries test bij AlphaTauri donderdagmiddag, vrijdagmiddag en zaterdagochtend. De Formule 1-teams bereiden zich van donderdag tot en met zaterdag op het circuit van Sakhir voor op het seizoen, dat een week later op dezelfde plek van start gaat.