Zonnepanelen op dijk geen goed idee: dood gras verzwakt dijk

Zonnepanelen bouwen op een dijk met gras is geen goed idee. Het gras onder de panelen gaat dood en daarmee wordt de stevigheid van de dijk aangetast. Dat blijkt uit een proef die TNO samen met het waterschap deed vlakbij Vlissingen, meldt Omroep Zeeland.

"Zonne-energie opgewekt op dijken heeft een grote potentie", schreef onderzoeksinstituut TNO bij het begin van de proef in het dorp Ritthem. Nederland telt zo'n 17.000 kilometer aan waterkeringen, voornamelijk dijken. Ongeveer 1600 kilometer daarvan zou geschikt zijn om zonnepanelen op te leggen.

Dijkveiligheid

Maar na drie jaar onderzoek blijkt dat de dijk dan niet begroeid moet zijn met gras. "Systemen waarbij de grasbekleding van de dijk grotendeels wordt beschaduwd door de zonnepanelen zijn vooralsnog niet geschikt, omdat de kwaliteit van de grasmat snel verslechtert", aldus TNO nu op de website.

Dat is slecht nieuws, want de grasmat is volgens het onderzoeksinstituut essentieel voor de dijkveiligheid. Gras voorkomt dat het dijklichaam erodeert. "Er is op een aantal manieren geprobeerd het licht op de juiste plekken te krijgen, maar nog niet met het gewenste resultaat", stelt Maarten Dörenkämper van TNO vast.

Kwaliteit grasbekleding

Toch geeft Dörenkämper de moed niet op. Je zou het gras op de dijk kunnen vervangen door bijvoorbeeld asfalt of betonplaten. "Daarbij hoeft geen rekening te worden gehouden met de kwaliteit van de grasbekleding en is daarmee eenvoudiger en veelbelovend."

Bijkomend voordeel: op verharde dijkvlakken kun je snel beginnen met het plaatsen van zonnepanelen, zonder veel aanvullend onderzoek. "Op plekken waar veel recreatie is moet je dat niet willen, daar is geen maatschappelijk draagvlak voor. Op dijken die meer afgelegen liggen, met een industrieel karakter, past het beter."