'Baudet werd door AIVD gewaarschuwd voor Russische spionnen'

FvD-leider Thierry Baudet is in 2020 door de AIVD gewaarschuwd dat zijn partij en hijzelf benaderd zouden kunnen worden door Russische spionnen, meldt de Volkskrant. De inlichtingendienst zou informatie hebben gehad dat een jonge vrouw die in FvD-kringen verkeerde nauw contact had met de Russische ambassade.

Baudet bevestigt tegen de Volkskrant dat hij een gesprek had met AIVD-directeur Erik Akerboom. Maar hij zegt niet te zijn gewaarschuwd dat iemand die nauw verbonden was met zijn partij contact had met Russische autoriteiten. Baudet stelt dat hij het een "vaag en onwerkelijk" gesprek vond.

Akerboom zei volgens de FVD-leider wel: "Ik wil je waarschuwen: je zou benaderd kunnen worden door Russische agenten". Een Forum-woordvoerder bevestigt tegen de NOS de reactie van Baudet in de krant.

Steun voor oorlog

In het verleden heeft Baudet zich meerdere keren positief uitgelaten over president Poetin en weigert de Russische inval van Oekraïne te veroordelen. Hij noemde Poetin vorig jaar in een interview met een Amerikaanse website "de held die wij nodig hebben" en zei dat de president alle steun verdient in de oorlog tegen Oekraïne.

Baudet krijgt onder anderen van oud-partijgenoot Otten de kritiek dat hij innige banden met het Kremlin onderhoudt. De FvD-leider heeft deze beschuldigingen herhaaldelijk ontkend.

De AIVD wil tegenover de NOS geen verdere mededelingen doen over de berichtgeving in de Volkskrant. Wel zegt de inlichtingendienst in de krant dat het een persoon kan informeren "wanneer de AIVD interesse ziet van een buitenlandse actor voor een persoon, ongeacht wie".

AIVD waarschuwt al langer

De AIVD waarschuwt al langer voor heimelijke Russische beïnvloeding in ons land. Ook maandag herhaalde het instituut in een rapport over de Russische aanval op Oekraïne dat die mogelijkheid bestaat, hoewel "Nederland minder vaak op de Russische radar lijkt te staan dan verschillende andere, veelal grotere, Europese landen".

Wel waarschuwt de dienst voor "anti-institutioneel extremisme" dat zich "uit in een narratief over een zogenaamde kwaadaardige elite", en dat mensen die zo denken vaak ook pro-Russisch zijn.

De veiligheidsdiensten zeggen dat "deze pro-Russische opstelling" deze mensen "waarschijnlijk vatbaarder maakt voor Russische heimelijke beïnvloeding". De naam van Baudet wordt hierin niet genoemd.