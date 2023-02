VVD en CDA in provincies trotseren landelijke lijn met verzet tegen stikstofbeleid

Ook de CDA-afdelingen in Zuid-Holland, Noord-Holland, Groningen en Flevoland zijn het eens met verzet tegen landelijk beleid. Bij de VVD gaat het ook om Friesland, naast de al eerder genoemde provincies. Al met al is in negen van de twaalf provincies minimaal een regeringspartij tegen het landelijke stikstofbeleid.

Bij het invullen van het Kieskompas kunnen gebruikers aangeven of ze het eens zijn met bepaalde stellingen, om zo te kijken met welke partij dat standpunt overeenkomt. Op de stelling dat "provincies in verzet moeten komen om boeren beter te beschermen", antwoorden de VVD en het CDA in Drenthe, Overijssel, Limburg en Zeeland bevestigend.

In een groot aantal provincies zeggen coalitiepartijen CDA en VVD tegen kiezers dat ze zich willen verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid. Dat blijkt uit een analyse van de stellingen in het Kieskompas.

Het landelijke CDA-partijbestuur laat in een reactie weten dat het de "verantwoordelijkheid van de provinciale afdelingen is wat wordt ingevuld in de stemwijzers". De landelijke partij zegt de worsteling van provincies te zien die "graag stikstof willen reduceren maar tot op de dag van vandaag nog niet de instrumenten krijgen om dat daadwerkelijk te doen".

In sommige provincies, waaronder Brabant en Gelderland, zeggen CDA en VVD zich juist niet tegen het landelijk beleid te willen verzetten. "Allemaal zullen we minder stikstof uit moeten stoten en moeten we zuiniger omgaan met ons water. Deze veranderingen kosten tijd en vragen om verandering", zegt het CDA Gelderland in een toelichting op de stikstofstelling in het Kieskompas.

De keuze voor het "verzet" tegen het landelijk beleid is volgens Brink gekozen, omdat de landelijke overheid op dit moment "niet levert en de perspectieven voor boeren maar uitblijven". Brink: "Wij willen hier in de provincie graag aan de slag, maar er moet nu eerst echt duidelijkheid uit Den Haag komen." Hij denkt dat in Overijssel iedereen "prima begrijpt wat wij bedoelen".

De Overijsselse CDA-Lijsttrekker Rick Brink zegt tegen de NOS geen licht te zien tussen het landelijke CDA standpunt en dat in Overijssel. Ook spreekt hij tegen dat de Overijsselse keuze voor de stelling misleidend zou zijn of verwarrend voor kiezers.

Dat dit in sommige gevallen nuancerend is ten opzichte van de aanvankelijke stellingname van een partij, vindt Van Lindert niet misleidend. "Ik zou het eerder interessant willen noemen. Zo zien kiezers goed welke verschillen er zijn."

Van Lindert wijst op de extra informatie die bezoekers van de site kunnen vinden bij de stellingen door te klikken op het logo van een partij. Daar staan dan eerdere uitspraken van provinciale politici of is er aanvullende uitleg te vinden, afkomstig uit een verkiezingsprogramma.

Uit de stellingen blijkt verder dat CDA en VVD in bijna alle provincies zeggen dat boeren niet gedwongen mogen worden uitgekocht. Ook regeringspartij ChristenUnie heeft deze mening in sommige provincies. Het kabinet overweegt dit middel wanneer vrijwillig stoppen niet voldoende oplevert.

Politiek verslaggever Jorn Jonker:

"Het Kieskompas is voor veel mensen een handig hulpmiddel om hun stem te bepalen. Als de kiezer wil dat de provincie zich verzet tegen het landelijke stikstofbeleid dan kan die, na gebruik van het Kieskompas, nu dus uitkomen bij VVD of CDA. De vraag is of die partijen zich daadwerkelijk gaan verzetten en of die dus de wens van deze kiezer echt in daden gaan omzetten.

In sommige provincies zijn de partijafdelingen feller dan in andere als het gaat om hun uitleg van wat dan dat verzet is dat ze zeggen te willen. Bij de ene provincie lijkt het om praktische kanttekeningen te gaan die ook door de fractie in Den Haag worden gemaakt. Als het daarbij blijft, kan een kiezer zich na afloop bedrogen voelen.

Bij andere provinciale afdelingen zijn hardere teksten te horen en is het de vraag hoe uitvoerbaar het stikstofbeleid wordt als die woorden in daden worden omgezet. Want straks moeten de provincies het doen: plannen maken voor de beperking van de stikstofuitstoot. En als ze dat niet of te weinig doen volgens de Haagse afspraken, durven partijen als het CDA vanuit Den Haag tegen hun regionale afdelingen te zeggen dat ze meer moeten doen? Het beloven lastige maanden te worden voor de coalitie in Den Haag."