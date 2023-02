Nederlanders opgepakt voor plofkraak in Duitsland, agenten gewond

Drie Nederlanders zijn gisteren opgepakt na een plofkraak in Duitsland. Bij de achtervolging raakten drie agenten gewond, van wie een zwaargewond.

De plofkraak vond in de nacht van dinsdag op woensdag plaats bij een bank in de plaats Melle, zo'n 100 kilometer ten oosten van Enschede. Na een ontploffing in de geldautomaat vluchtten de daders in een zwarte Audi RS3 richting Nederland.

De politie zette vervolgens de achtervolging in, die eindigde in de buurt van de plaats Wettrup, net over de grens bij Emmen. Daar had de politie een spijkermat op de weg gelegd, waarmee de banden van de auto werden doorgeprikt.

De drie inzittenden renden vervolgens uit de auto. De politie kon twee mannen, van 18 en 20 jaar, direct aanhouden. Een derde inzittende, een 23-jarige man, ontsnapte aanvankelijk. De politie zette honden, drones en een helikopter in, en slaagde erin hem gistermiddag te arresteren in een weiland in de buurt van Wettrup.

Laserpennen

Tijdens de achtervolging naar Wettrup reden de auto's met hoge snelheid over de Duitse wegen. Ook schenen de voortvluchtige mannen met laserpennen naar de agenten om hen te verblinden.

Een van de politieauto's kreeg onderweg een ongeluk, waarbij één agent zwaargewond raakte. Een andere agent was lichtgewond, een derde liep verwondingen op toen hij de verdachten overmeesterde.

Schade aan de politieauto: