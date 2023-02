Grote zorgen om puber-voetbalsters: 'Er komt een tsunami aan knieletsel aan'

Experts maken zich zorgen over voorstekruisbandblessures bij puber-voetbalsters. Meisjes lopen een groot risico. Preventieprogramma's werken, maar worden zeker bij de jeugd nauwelijks gebruikt. "Steeds meer meisjes gaan op voetbal. Over tien jaar is dit probleem gigantisch", zegt Evert Verhagen, hoogleraar Sport, Bewegen & Gezondheid bij het Amsterdam UMC.

Van alle topvoetbalsters die afgelopen jaar voor de Ballon d'Or werden genomineerd zit een kwart thuis met een voorstekruisbandblessure. Hoe kan dit? In een serie van drie verhalen duikt NOS Sport in dit onderwerp. Vandaag deel 3: wie beschermt tiener-voetbalsters, die extra kwetsbaar zijn?

Is deze ernstige knieblessure grotendeels te voorkomen? Ja, zeggen alle experts die we spreken: met een preventieprogramma. Uit Noors onderzoek onder handbalsters bleek dat het aantal voorstekruisbandblessures bij hen met de helft afnam na preventieve oefeningen. Amerikaans onderzoek gericht op voetbalsters liet eenzelfde resultaat zien.

Fiona Brouwer (nu 29) kan daarover meepraten. Ze werd op haar zevende gescout door de KNVB, speelde wedstrijden voor haar eigen club en de bond. Op haar twaalfde scheurde ze haar ene kruisband, een jaar later de andere kant en op haar zestiende was het weer raak.

Uit Fins onderzoek blijkt dat het aantal voorstekruisbandblessures bij kinderen onder de 18 jaar van 2004 tot 2014 is verdubbeld. De grootste toename van dit letsel (143 procent) zagen onderzoekers bij meisjes in de leeftijd 13 tot 15 jaar.

Naomi Hilhorst (21) van PEC Zwolle, zit nu voor de tweede keer thuis met een voorstekruisbandblessure. "Ik speelde vanaf mijn tiende bij FC Twente. Daar deden we een warming-up en wat planking-oefeningen, maar geen preventie." Ze voegt toe: "Ik had nooit blessures, het was ook niet nodig, dacht ik."

De KNVB biedt clubs een serie korte preventieoefeningen aan via 'Rinus', het online platform voor alle jeugdtrainers. Gebruik is niet verplicht. "Hoe wil je dat controleren bij zo'n 600.000 jeugdleden?", aldus Goedhart.

Tieners leert ze om dieper door de knieën te gaan bij een verdedigende actie door te zeggen "doe of je op een stoel gaat zitten" of "maak zo weinig mogelijk geluid bij het landen".

Trainers leert Benjaminse om niet alleen naar prestatie, maar ook naar preventie te kijken. "We weten dat dit knieletsel vaak voorkomt bij een verdedigende actie. We oefenen het anticiperen op schijnbewegingen, maar vragen trainers om er niet alleen op te letten of de actie lukt, maar ook of deze optimaal wordt uitgevoerd. Blijft haar knie boven de voet? Landt ze diep genoeg om haar gewicht op te vangen?"

Verhagen: "In Nederland is bewegingsarmoede. Kinderen spelen te weinig buiten, in situaties waar ze bijvoorbeeld kunnen vallen. Dat is nodig, want zo train je spierslimheid en goed vallen. Je kan niet van een voetbalclub verlangen dat ze alle motorische vaardigheden bij je kind aanleren in dat ene uurtje."

Nalatigheid

Hoogleraar Verhagen vindt dat er een centraal gestuurde aanpak moet komen: "Nu is blessurepreventie voor clubs te vrijblijvend."

Hij gaat zelfs nog een stap verder. "Ik vind het niet actief aanbieden van zo'n programma een vorm van nalatigheid. Het zou me niet verbazen als er binnenkort een speelster die geblesseerd is geraakt de club aanklaagt voor het niet delen van kennis en oefeningen."

Het enige wat je nu als ouder of speelster kan doen, is aan de bel trekken bij je club, coach of trainer. "Eis een blessurepreventieprogramma."

Benjaminse wil dat haar onderzoeksresultaten worden gebruikt bij sport- en coachopleidingen. "Als we van dit probleem af willen, moeten we trainers hierin opleiden en niet alleen de fysio. Als dat goed gebeurt, is er over tien jaar hoop voor voetbalsters."

Dit is het derde en laatste verhaal in onze serie over voorstekruisbandblessures in het vrouwenvoetbal. Eerdere verhalen lees je hier en hier. Wil je reageren op dit verhaal? Stuur dan een berichtje naar [email protected]