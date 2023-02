Verslaggever doodgeschoten tijdens moordreportage Florida

In de Amerikaanse staat Florida is een verslaggever doodgeschoten bij het maken van een reportage over een moord enkele uren eerder. Direct daarna werd in de buurt ook een 9-jarig meisje doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt voor alle drie de moorden.

De plaatselijke tv-journalist was afgekomen op de melding van de moord op een 20-jarige vrouw in de stad Orlando. Zij was rond 11.00 uur neergeschoten en bezweken aan haar verwondingen.

Rond 16.00 uur kreeg de politie opnieuw een melding van schoten in dezelfde buurt. Dit keer bleken de journalist en zijn camerapersoon te zijn beschoten. Kort daarna werden in de buurt ook een vrouw en haar 9-jarige dochter beschoten. De journalist en het meisje overleefden dat niet, de andere twee slachtoffers zijn in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis.

Motief onduidelijk

De politie kon even later een 19-jarige man aanhouden die verantwoordelijk wordt gehouden voor al het geweld. Het is een bekende van het eerste slachtoffer, maar zijn motief voor de overige schietpartijen is onduidelijk. De man heeft een lang strafblad voor onder meer verboden wapenbezit, inbraak en mishandeling.

Het is niet bekend of de dader wist dat hij journalisten aanviel. Volgens de politie was de auto waarin zij zaten niet voorzien van logo's van het tv-station waarvoor ze werkten.