Pentagon publiceert selfie van piloot met Chinese ballon

Voor het eerst zijn er van nabij gemaakte beelden vrijgegeven van de Chinese ballon die vorige maand het luchtruim van de VS in dreef. Het Pentagon heeft een foto gepubliceerd die een Amerikaanse piloot ervan maakte in de lucht.

Het plaatje werd op 3 februari gemaakt op ruim 18 kilometer hoogte door de piloot van een U2-spionagevlucht. Op de foto zijn naast de helm van de piloot de ballon en zijn lading goed te zien. Op het doek van de ballon is de schaduw van het U2-vliegtuig te zien.

Op het moment dat de foto werd gemaakt dreef de ballon al bijna een week in het Amerikaanse luchtruim. Defensie had het object op 28 januari opgepikt op de radar, toen het boven Alaska het land binnenkwam. Er werd besloten niet in te grijpen boven land, uit angst dat brokstukken schade of slachtoffers op de grond zouden veroorzaken.

Brokstukken teruggevonden

Uiteindelijk schoot een straaljager de ballon voor de kust van South Carolina uit de lucht. Defensie slaagde erin brokstukken uit het water en van de zeebodem te bergen. Die zijn voor onderzoek overgedragen aan de FBI.

Sindsdien zijn er boven de VS en Canada nog drie kleinere onbekende objecten gespot, mogelijk doordat de radar nauwkeuriger werd afgesteld na het eerste incident. De Amerikaanse luchtmacht schoot ze alle drie neer, maar slaagde er tot nu toe nog niet in brokstukken ervan terug te vinden.

De Amerikaanse overheid denkt dat de eerste Chinese ballon werd gebruikt om te spioneren, maar gaat er niet van uit dat de andere voorwerpen daar ook voor werden gebruikt.