Schiphol wil niet minder dan 460.000 vluchten en sluit groei niet uit

Schiphol wil niet dat het aantal vluchten verder krimpt dan 460.000 per jaar. Ook sluit de luchthaven nieuwe groei niet uit, staat in een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) kondigde in juni vorig jaar aan het aantal vluchtbewegingen voor Schiphol te verlagen van 500.000 naar 440.000 om zo de geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. In de tussentijd wil het ministerie nieuwe normen voor de overlast ontwikkelen.

Uiteindelijk ging het kabinet akkoord met een volgens Schiphol "noodzakelijke tussenstap" van 460.000 bewegingen. Maar volgens Schiphol brengen de afspraken nog te veel onzekerheid.

Overlast en hinder

Daarnaast vindt de luchthaven dat het kabinet sneller met een regeling moet komen die niet op maximale aantallen, maar op hinder en uitstoot stuurt. "In dat geval is niet het aantal vluchten bepalend, maar de overlast en hinder van de vluchten", zegt interim-Schipholbaas Ruud Sondag in de Volkskrant.

"Daarin voert dus een stillere en schonere luchtvaart de boventoon. Dat is voor de maatschappijen ook een stimulans om hun vloot te vernieuwen", zegt Sondag. Volgens Schiphol zou de luchthaven juist beloond moeten worden als zij via die weg binnen de normen blijven.