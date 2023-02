Gevluchte Oekraïners jaar na oorlog verdeeld over toekomst in Nederland

Na de Russische inval in Oekraïne ontvluchtten ruim 8 miljoen Oekraïners hun thuisland. Krap een jaar na het uitbreken van de oorlog staan er zo'n 90.000 geregistreerd in Nederlandse gemeenten. Zij zijn verdeeld over een toekomst in Nederland, blijkt uit een rondgang van de NOS in samenwerking met Opora Foundation. Ruim een derde van de ondervraagde Oekraïners wil terug naar hun thuisland. Een derde wil dat niet. Vaak zijn dit Oekraïners uit zwaar getroffen steden als Charkiv, of met kinderen die naar een Nederlandse basisschool gaan. De overige Oekraïners in Nederland, ook een derde, weet het nog niet. Behalve zorgen over de veiligheid in Oekraïne spelen ook de mogelijkheden voor werk en een eigen woning in Nederland een rol in hun afweging. Ook blijkt de behoefte aan Nederlands en Engels taalonderwijs groot. Op deze kaart is te zien welke gemeenten de meeste Oekraïense vluchtelingen opvangen per 1000 inwoners:

Veel van de 247 Oekraïners die hebben gereageerd op de vragenlijst van de NOS zeggen dankbaar te zijn voor de hartelijke ontvangst in Nederland. "Nederlanders zijn uiterst vriendelijke en aardige mensen, klaar om te helpen met welke kwestie dan ook", zegt de 37-jarige Olena Boichyenko uit Odesa. Wel heeft ze last van de Nederlandse bureaucreatie en wachtrijen voor de zorg en het onderwijs voor haar oudste zoon (9), die autisme en ADHD heeft. Hij kan geen speciaal onderwijs krijgen in Nederland. Om die reden werkt de pianiste, die vroeger lesgaf op een conservatorium, niet. Toch wil ze blijven in Nederland. "Teruggaan is niet goed voor mijn kinderen. Na een oorlog zijn de mensen en het land beschadigd, het is veel moeilijker opgroeien in zo'n land." Eigen woning De rondgang toont verder dat veel Oekraïners behoefte hebben aan een eigen woning. Zo slaapt de 6-jarige dochter van Irina Sureieva nog in bed bij haar ouders, omdat het gezin geen extra kamer heeft. Sureieva werkt momenteel in een supermarkt en bij een bakkerij. Zij en haar man, beiden hoogopgeleid, verdienen niet genoeg voor een eigen woning. Sureieva: "De meeste Oekraïners verdienen niet meer dan het minimumloon, omdat ze geen werkervaring hebben in Nederland. Het is dus niet mogelijk om zelf een particuliere woning te huren, want in de particuliere sector moet het inkomen drie tot vier keer hoger zijn dan de huur."

Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht, vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming, die onlangs is verlengd tot 4 maart 2024. Europa kan de regeling nog met een jaar verlengen. Wat er daarna met de groep Oekraïners in Nederland gebeurt - of hun asielaanvraag alsnog beantwoord moet worden, of ze terug moeten naar Oekraïne of mogen blijven in Nederland - is nog niet duidelijk.