Israël meldt raketten uit Gazastrook, kort na inval op Westoever

Gistermiddag viel het Israëlische leger de stad Nablus op de Westelijke Jordaanoever binnen, naar eigen zeggen omdat zich daar drie Palestijnse terreurverdachten hadden verscholen in een gebouw. Nadat het leger dat gebouw had omsingeld, ontstond een vuurgevecht. Ook braken rellen uit.

Volgens het Israëlische leger zijn vanuit Gaza zes raketten afgevuurd, waarvan er vijf zijn onderschept. Het zesde projectiel zou op een open terrein terecht zijn gekomen. Er zijn geen berichten over slachtoffers.

De raketaanvallen over en weer, waarover van Palestijnse zijde nog niets is bekendgemaakt, volgen op een inval van het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. Daarbij kwamen gisteren zeker elf mensen om het leven.

Het Israëlische leger zegt dat Palestijnse militanten vannacht meerdere raketten hebben afgevuurd op het zuiden van Israël, vanaf de Gazastrook. In reactie daarop heeft het leger raketten afgevuurd in de richting van Gaza.

Het Israëlische leger heeft een grote inval gedaan in de stad Nablus op de bezette Westelijke Jordaanoever. Ze waren op zoek naar drie Palestijnse militanten, die zich hadden verstopt in een gebouw. Er zijn minstens tien doden gevallen. - NOS

Volgens de Palestijnse autoriteiten raakten meer dan honderd mensen gewond bij de rellen, van wie enkele zwaargewond. Van de elf dodelijke slachtoffers waren er zes lid van militante groeperingen. Het jongste overleden slachtoffer was 16 jaar.

Het vuurgevecht in Nablus geldt als een van de bloedigste geweldsincidenten in de bezette gebieden in ruim een jaar tijd. Gevreesd wordt voor nieuwe geweldsuitbarstingen en een verdere escalatie van het slepende conflict tussen Israël en de Palestijnse gebieden.