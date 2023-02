Chinese mijn stort in: zeker 4 doden en 49 vermisten

In China zijn zeker vier mensen om het leven gekomen bij het instorten van een mijn. Bijna vijftig mijnwerkers worden nog vermist.

Het ongeluk gebeurde in Binnen-Mongolië, een autonome regio in het noorden van China. Het is nog niet bekend waardoor de mijn is ingestort.

Zo'n 300 reddingswerkers zijn op zoek naar de vermisten. Volgens Chinese media is er een lawine van zand terechtgekomen op de lager gelegen delen van de open kolenmijn, waar meerdere mijnwerkersvoertuigen stonden.

Veiligheidsmaatregelen

Het bedrijf dat de mijn runt, zou vorig jaar een boete hebben gekregen omdat het de veiligheidsvoorschriften niet had nageleefd. Ook zouden de aanvoerroutes onveilig zijn.

In China gebeuren vaker ongelukken in mijnen, vanwege een gebrek aan veiligheidsmaatregelen. De meeste ongelukken ontstaan door explosies, veroorzaakt door vrijgekomen methaangas en koolstof.