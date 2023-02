Gemeente Renswoude telt relatief meeste Oekraïense vluchtelingen

Bijna een jaar na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn er zo'n 90.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd in Nederlandse gemeenten. Naar verhouding wonen de meesten van hen in Renswoude (33,2 per 1000 inwoners) en Gennep (21,9), meldt het CBS.

16 procent van alle Oekraïense vluchtelingen die vanaf de Russische inval in Nederland werden ingeschreven, waren op 1 januari 2023 weer vertrokken. Het gaat om bijna 16,7 duizend mensen. Deze groep bestond voor meer dan twee derde uit mannen. Van alle remigranten keerde 55,4 procent terug naar Oekraïne.

Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht, vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming, die onlangs is verlengd tot 4 maart 2024. Europa kan de regeling nog met een jaar verlengen. Wat er daarna met de groep Oekraïners in Nederland gebeurt - of hun asielaanvraag alsnog moet worden beantwoord, of ze terug moeten naar Oekraïne of mogen blijven in Nederland - is nog niet duidelijk.