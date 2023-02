Nederlandse export naar Rusland met bijna 40 procent afgenomen

Nederland heeft vorig jaar veel minder geëxporteerd naar Rusland. Dat is niet verrassend, omdat sinds de inval van Rusland in Oekraïne allerlei Europese sancties tegen het land zijn afgekondigd. Vrijdag is het een jaar geleden dat de inval plaatsvond.

De waarde van de export naar Rusland nam in 2022 met 38 procent af ten opzichte van het jaar ervoor, en kwam volgens het CBS uit op 3,7 miljard euro. Onder meer vrachtvoertuigen, bloemen, planten en machines werden het afgelopen jaar minder vaak naar het land gebracht.

Halfgeleiders en chips, die op de sanctielijst staan, lieten de grootste daling zien in de exportwaarde. Desondanks blijkt uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur dat via tussenhandelaren toch veel chips in Rusland belanden. Ook wordt soms gebruikgemaakt van uitwijklanden. Deze handelsstromen zijn niet terug te zien in de cijfers van het CBS.

Hofleverancier van olie

De importwaarde van wat Nederland uit Rusland haalde, is het afgelopen jaar juist toegenomen. In totaal werd voor zo'n 21 miljard euro uit Rusland geïmporteerd. De toename komt vooral door de hoge kosten van brandstoffen, zoals gas, aardolie en aardolieproducten.

Over het gehele jaar gezien was Rusland afgelopen jaar nog altijd de hofleverancier van ruwe aardolie voor Nederland. Wel minderde de import gedurende het jaar gestaag.

Dat leverde tussen maart en december volgens het CBS een daling op van bijna 14 procent, tot een bedrag van 6,2 miljard euro. Dat compenseerde Nederland door meer olie te halen uit Saoedi-Arabië, Nigeria en de Verenigde Staten.

Koper en nikkel

Ongeveer 90 procent van alles wat we uit Rusland importeren, bestaat uit brandstoffen. Voor de rest haalden we vorig jaar een aanzienlijke hoeveelheid koper, nikkel en aluminium uit het land.

De invoerwaarde van hout, ijzer en staal daalde juist flink. Ook die vallen onder de sancties van de Europese Unie.