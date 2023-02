City-sterren sukkelen zichzelf in slaap tegen Leipzig, dat na rust pas durft (1-1)

Wie in de rust inschakelde, had vrijwel niets gemist. In een duel dat voor de pauze op een trainingspartijtje leek en erna nog enigszins door kon gaan voor een achtste finale in de Champions League, kwamen Manchester City en RB Leipzig in Duitsland niet verder dan 1-1. De sterren van Pep Guardiola lieten voor rust zien wat ze kunnen, maar wel in zo'n hemeltergend tempo, dat het niet alleen de Duitse tegenstander in slaap sukkelde, maar ook zichzelf. En dat hebben ze geweten in de tweede helft, waarin Leipzig als bij toverslag wel durfde te voetballen en zowaar scoorde. Daardoor is de return over drie weken in Manchester niet zonder spanning.

De spelers van Manchester City vieren de openingstreffer in Leipzig - AFP

Het was voor rust een slaapverwekkende vertoning, zo'n wedstrijd waarbij je wegdommelt met een krantje of een boek, de gedachten even terug laten voeren naar het spektakel van een etmaal eerder, tussen Liverpool en Real Madrid. City speelde het kenmerkende tikki-taka, maar dan in slow-motion. Driehoekje hier, rondootje daar, tot ergens een gaatje ontstond. Net als de kijkers, sukkelde RB Leipzig erdoor in slaap. Het mag dan onderdeel zijn van dat energiedrankjesmerk, rood aangelopen stieren waren de Duitsers op deze kille woensdagavond in Leipzig zeker niet. Als tamme kalfjes sjokten ze achter de City-sterren aan. Makkie Gözübüyük Scheidsrechter Serdar Gözübüyük floot de makkelijkste helft uit zijn carrière en wees één keer naar de middenstip, nadat Riyad Mahrez na ongelukkig verdedigen van Josko Gvardiol de 1-0 binnen had geschoten. Toch een verdiende ruststand, afgaande op de 74 procent balbezit van de Engelsen. Maar na rust was alles anders. Leipzig-trainer Marco Rose zal de kleedkamer hebben volgehangen met rode lappen, om zijn mannen op te naaien. Want de Duitsers kwamen als herboren de kleedkamer uit. Met lef. En de wil om er voor het thuispubliek nog iets van te bakken. City, dat voor rust niet had doorgedrukt en zichzelf in slaap had gesukkeld, leek overdonderd door de Duitse strijdlust. Het tikki-taka was spoorloos, waardoor City in de problemen kwam. Met invaller Benjamin Henrichs kreeg de thuisploeg twee grote kansen, maar geen goal. En Ederson, die voor rust vooral koukleumend op eigen helft toekeek, moest plots een enorme pegel van Dominik Szoboszlai uit de kruising tikken. Maar bij de eerstvolgende voorzet bleek de City-goalie toch nog niet helemaal wakker.

Vreugde bij de spelers van RB Leipzig - AFP