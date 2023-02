Moordenaar rapper Nipsey Hussle veroordeeld tot 60 jaar cel

Eric Holder Jr., de man die in 2019 rapper Nipsey Hussle doodschoot, is door de rechtbank in Los Angeles veroordeeld tot zestig jaar celstraf.

De straf bestaat uit 25 jaar cel voor de moord op de rapper, 25 jaar cel omdat er een vuurwapen in het spel was en nog eens 10 jaar voor het verwonden van nog twee anderen tijdens de moordaanslag.

Ermias Asghedom, zoals Nipsey Hussle echt heet, werd 31 maart in 2019 voor zijn kledingwinkel in Los Angeles doodgeschoten. Voorafgaand had Holder een woordenwisseling met Asghedom, die buiten zijn kledingzaak handtekeningen stond uit te delen. Holder keerde terug met een wapen en opende het vuur.

De twee kenden elkaar van vroeger. De rapper en Holder groeiden samen op en waren onderdeel van een jeugdbende.

Twee dagen na de moordaanslag werd Holder opgepakt door de politie. De vrouw die hem in een vluchtauto had vervoerd, had zichzelf aangegeven bij de politie en identificeerde de schutter. Zijn gezicht was ook al op beveiligingscamera's vastgelegd en herkend door meerdere getuigen.

Grammy-nominatie

De 33-jarige rapper nam muziek op met onder anderen Drake en Snoop Dogg. Zijn debuutalbum Victory Lap werd genomineerd voor een Grammy. In 2022 kreeg Hussle postuum een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Tijdens zijn uitvaart spraken beroemdheden zoals Snoop Dogg en Stevie Wonder.