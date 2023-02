Internazionale wint van Porto dankzij late goal Lukaku en reddingen Onana

FC Porto, in 2004 voor het laatst winnaar van het hoogste Europese toernooi, eindigde dit seizoen als koploper in een groep met Club Brugge, Bayer Leverkusen en Atlético Madrid. Inter werd tweede in hun groep, onder Bayern München maar boven FC Barcelona en Viktoria Pilsen.

Internazionale heeft het eerste duel in de achtste finales van de Champions League gewonnen van FC Porto (1-0). In Milaan brak invaller Romelu Lukaku de ban nadat FC Porto met een man minder kwam te staan.

Porto-trainer Sérgio Conceição, wiens zoon Francisco bij Ajax speelt, speelde tussen 2001 en 2003 bij Inter. Hij zag Hakan Calhanoglu in de achttiende minuut een keihard schot op het Porto-doel afvuren, maar keeper Diogo Costa lette goed op.

Het duurde even voor de Portugezen gevaarlijk werden, maar in de 37ste minuut kwamen ze bijna op voorsprong. Onana redde een schot van Marko Grujic, in de rebound kopte Wenderson Galeno net naast.

Katachtige Onana redt Inter

Voor rust leidde een opstootje tot twee gele kaarten, en even leek er nog gescoord te worden. Porto-middenvelder Mateus Uribe kopte de bal bijna in eigen doel na een vrije trap, Diogo Costa had een knappe reflex in huis om een voorsprong van de Italianen te voorkomen. Het was gelijk de laatste actie van de eerste helft.