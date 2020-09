Van Marwijk heeft alle vertrouwen in De Boer: 'Hij kan spelers beter maken'

"Ja, natuurlijk heb ik hem een felicitatie-appje gestuurd", zegt Bert van Marwijk zonder aarzeling. "Kort, zoals altijd. Gefeliciteerd, veel succes en ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken."

Woensdagavond maakte de KNVB bekend dat Frank de Boer tot en met het WK 2022 de bondscoach van het Nederlands elftal is. Dat is tien jaar nadat hij als assistent van Van Marwijk in Zuid-Afrika in de WK-finale op de bank had gezeten. Nederland haalde de finale, maar greep net naast de eindzege na een 1-0 nederlaag tegen Spanje.

"Ik nam Frank in 2008 omdat hij in het veld als voetballer al een leider was. Iemand die het elftal vanuit zijn positie in de achterste linie aanstuurde. Bovendien las ik wat interviews met hem, waarin hij zinnige dingen zei over voetbal. En ik trof hem op een vakantieadres, waar we een paar uur gesproken hebben over voetbal", zegt Van Marwijk in een uitgebreid gesprek op NOS Radio 1 bij Langs de Lijn En Omstreken.