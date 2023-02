Ruim 14.000 handtekeningen tegen nieuwe aanvliegroute over Utrecht

De actiegroep is een petitie gestart tegen de nieuwe vliegroute. De petitie is inmiddels meer dan 14.000 keer ondertekend.

Die nieuwe vliegroute zou over de provincies Utrecht en Gelderland moeten gaan. Voor de bewoners betekent het waarschijnlijk dat er dan meer vliegtuigen over zullen vliegen, zoals bijvoorbeeld over het Leersumse Veld, een natuurgebied in het zuidoosten van Utrecht.

"Dat moet in zijn geheel op de grond in Nederland leiden tot minder geluidsoverlast en minder uitstoot van CO2", zei hij. "Kortere aanvliegroutes, zolang mogelijk hoog blijven vliegen en dan op het laatst naar beneden." Volgens Harbers leidt het plan tot minder rondjes vliegen boven Nederland en daardoor tot minder uitstoot.

De route is onderdeel van een groter plan om de luchtvaart en overlast te spreiden over het land, zo legde minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vandaag uit.

Inwoners van de provincie Utrecht maken zich zorgen over de komst van een vierde aanvliegroute voor Schiphol. Vandaag hebben ze hun bezwaren overgebracht aan de provincie, die in overleg is met het Rijk.

Of de vliegtuigen straks ook daadwerkelijk over het Leersumse Veld zullen vliegen, is niet zeker. De precieze vliegroute is namelijk nog niet bekend. De route wordt ook pas in 2027 in gebruik genomen.

Toch is gedeputeerde Rob van Muilekom van Utrecht bezorgd. Zo wil hij duidelijk hebben wat de impact voor de bewoners gaat worden. "Blijven de vliegtuigen hoog vliegen, dan zullen we er minder last van hebben. Maar waar ze laag vliegen, zullen we het gaan merken", zegt hij tegen RTV Utrecht.

Twee jaar geleden diende Van Muilekom al namens de provincie en een aantal gemeenten een zienswijze in bij het Rijk. Hij vroeg Den Haag toen om de vliegtuigen over de nieuwe aanvliegroute niet lager dan 2,7 kilometer te laten vliegen. Het Rijk heeft het in de eerste plannen over ongeveer twee kilometer hoogte. "Maar ik heb niet het idee dat er veel met die zienswijze is gedaan. Ik ga daarom nu zowel met de actiegroep als via het bestuurlijke traject onze zorgen kenbaar maken."

Stikstofuitstoot

Van Muilekom staat niet alleen in zijn zorgen. Ook GroenLinks-Statenlid David Oude Wesselink ziet weinig in een nieuwe aanvliegroute over Utrecht. "De beste oplossing is dat Schiphol gewoon krimpt. Politici hebben het er soms over dat vliegtuigen duurzamer of schoner worden. Maar dat is wat GroenLinks betreft allemaal onzin. Er is maar één oplossing en dat is minder vluchten."

"Bij Schiphol heb je een stad als Amsterdam liggen", vervolgt hij. "Daar komt dat geluid van de vliegtuigen bijna niet overheen. Maar hier zijn wij daar gewoon niet aan gewend. En dan is het hier niet meer fijn wonen door geluidsoverlast om nog maar niet van de stikstofuitstoot te praten."

Ook actievoerder Peter van Thienen beaamt dat het niet alleen gaat over de geluidsoverlast. "Die vliegtuigen stoten heel veel CO2, stikstof en fijnstof uit. We hebben een uitdaging op het gebied van stikstof en het klimaat en met deze vierde aanvliegroute wordt de luchtvaart gewoon de ruimte geboden om verder te groeien. En dat botst met al deze dingen."

De landelijke overheid gaat de komende tijd bedenken hoe de nieuwe vliegroute er daadwerkelijk uit komt te zien. Burgers, regionale en lokale overheden kunnen de komende tijd hun stem laten horen. Met die inbreng maakt de regering een definitief plan waarna de Tweede Kamer uiteindelijk bepaalt of het plan definitief doorgaat.