Seedo verrast met tweede plaats 60 meter op World Indoor Tour in Madrid

Afgelopen weekend werd de Utrechtse atlete Nederlands kampioene op de 60 meter in Apeldoorn. Dat was al haar derde Nederlandse indoortitel op de korte sprint.

N'Ketia Seedo (19) heeft een knappe prestatie neergezet bij indoorwedstrijden in Madrid. Bij de World indoor Tour in de Spaanse hoofdstad werd ze dinsdagavond tweede achter Aminatou Seyni uit Niger. Ze noteerde een tijd van 7,22 seconden. In de serie werd Seedo, die pas 19 jaar is, derde met een tijd van 7,31 seconden.

Nadine Visser eindigde anderhalve week voor de Europese kampioenschappen als derde op de 60 meter horden. De Finse Reetta Hurske won de finale in 7,79, een nationaal record. Hurske was in de series (7,82) ook al de snelste geweest. Daarin liet Visser de tweede tijd noteren: 7,87. Ook Zoë Sedney haalde de finale, maar zij eindigde als zevende met 8.11.

De Française Cyrena Samba-Mayela werd tweede in 7,84. Visser, tweevoudig Europees kampioene op de 60 meter horden, passeerde na een slechte start als derde de finish in 7,86. Zoë Sedney werd in een tijd van 8,11 zevende in de finale in Madrid.

Derde plaats

Tim Verbaandert, woensdag toegevoegd aan de EK-selectie, eindigde als derde op de 3.000 meter. De kersverse Nederlandse kampioen liep een tijd van 7.48,35. Jessica Schilder werd met een worp van 19,25 meter, haar beste van dit seizoen, derde bij het kogelstoten.

De Europese kampioenschappen zijn van 2 tot en met 5 maart in Istanbul.