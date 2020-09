Protest tegen windpark bij Den Bosch: 'We vrezen voor onze gezondheid'

Zes jaar geleden kochten Mirella Schutgens en haar man een monumentale boerderij met weids uitzicht aan de rand van Rosmalen. Ze dachten hun droomhuis gevonden te hebben, maar nu willen de gemeenten Den Bosch en Oss in het weiland achter hun huis een windmolenpark met 47 turbines bouwen.

"De hele skyline wordt één windturbinepark", zegt Schutgens tegen Omroep Brabant. "We hebben de gemeente zes jaar geleden gevraagd of er plannen voor windmolens waren. Het antwoord was toen dat ze niet aan het historische landschap wilden komen."

Het plan voor het windpark moet nog door de gemeenteraden goedgekeurd worden en daarom demonstreerden ongeruste omwonenden vanavond bij het stadhuis in Den Bosch. Met spandoeken, borden en kartonnen windmolens proberen ze raadsleden te overtuigen om tegen het plan te stemmen.

Bang voor gezondheid

"We vrezen voor onze gezondheid", zegt een van de actievoerders, Sandra Jansen. "Het geluid dat die molens maken is schadelijk voor ons."

Ook landschapsvervuiling speelt een rol. De windmolens worden minimaal 250 meter hoog. "Den Bosch staat straks niet meer bekend om de Sint-Janskathedraal, maar om z'n grote windmolenpark", zegt mede-actievoerder Schutgens.

In andere landen staan windmolens volgens Jansen ten minste tien maal de eigen hoogte van bebouwing af. "Dus als ze 250 meter hoog worden, moeten ze 2,5 kilometer van onze huizen af staan. Maar in Den Bosch wordt dat maar een kilometer."

Juridische stappen

De actievoerders vrezen dat de gemeenteraden op 6 oktober vóór het plan gaan stemmen. "Maar dan gaan we juridische stappen zetten", zegt Schutgens.

"We hebben al een advocaat in de arm genomen", zegt Jansen. "Maar eigenlijk sneuvelen al dit soort rechtszaken. Ik word er moedeloos van."